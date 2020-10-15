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    Жизнь

    На Бали учитель отправил ученикам порнографию вместо домашнего задания

    • Розсилка
    На Бали учитель отправил ученикам порнографию вместо домашнего задания

    Учитель обратился к главе деревни и вместе с ним встретился с родителями школьников и принес свои извинения

    В индонезийской провинции Бали школьный учитель по ошибке отправил младшеклассникам порнографическое видео. Об этом сообщает AsiaOne.

    Учитель использовал мессенджер WhatsApp, чтобы рассылать домашние задания. Он планировал отправить школьникам видео о живописи, но вместо этого случайно переслал порнографию, которую увидел в другом чате. Промах был замечен лишь спустя два часа, когда время для удаления отправленного сообщения истекло.

    Учитель обратился к главе деревни и вместе с ним встретился с родителями школьников и принес свои извинения. Они решили не обращаться в полицию и не доводить дело до уголовного преследования. Несмотря на это, учитель был наказан руководством школы.

    В Индонезии действует строгий закон, направленный на борьбу с порнографией. Скачивание и распространение порнографических материалов наказывается штрафом величиной до двух миллиардов индонезийских рупий или лишением свободы на срок до четырех лет.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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