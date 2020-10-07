Освіти нема, але є диплом. Вчитель року пояснив, чому молодь вирушає за кордон



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Педагог визнає, що переїзд за кордон для дитини – це плюс

«Чи можливо в Україні отримати якісну вищу освіту? Ні. Але документ про вищу освіту – так»

Переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine Василь Дяків розкритикував навчання у вітчизняних вищих навчальних закладах та пояснив, чому молодь залишає Україну. В інтерв’ю «Главкому» Дяків зазначив, що це відбувається у тому числі через те, що в Україні неможливо отримати якісну освіту.

«Умовно, скільки українських вишів у світових рейтингах потрапляють хоча б до першої тисячі? Питання риторичне. У нас приблизно 600 вишів, а у Франції з огляду на їхню кількість населення – 80-100. Чи можливо в Україні отримати якісну вищу освіту? Ні, неможливо. Але документ про вищу освіту – так», – пояснює Дяків.

Педагог визнає, що переїзд за кордон для дитини – це плюс. «Бо вона побачила такий спосіб самореалізації та успіху. Туди виїжджають вмотивовані», – переконаний Дяків.

Учитель історії Василь Дяків із Заліщиків Тернопільської області переміг у щорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Педагог отримав чверть мільйона гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum до Лондона та один рік безкоштовного навчання від організатора премії – «Освіторії». Дяків став найкращим з-поміж 3000 учителів, які брали участь у конкурсі.