Найкращий учитель України: Класно-урочна система у глибокій кризі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Педагог також бачить кілька шляхів оплати такого навчання, адже не завжди батьки здатні фінансувати освіту своїх дітей

Батьки і суспільство часто не знають про інші форми навчання

Переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine Василь Дяків вважає, що в Україні досі недооцінені деякі форми навчання, які практикуються за кордоном. В інтерв’ю «Главкому» Дяків визнав, що увага до цих форм підвищилась під час пандемії.

«Відповідно до опитування в США, під час карантину 40% батьків схиляються до думки, щоби дітей перевести на домашнє навчання. Я не знаю, чим це завершилося, але принаймні бажання бачити домашнє навчання як одну із форм здобуття освіти в американських батьків є. Для мене це ніби свідчення того, що вони відповідальні, бо домашня освіта базується саме на їх відповідальності. Я прихильник того, щоби форми здобуття освіти були різні, адже класно-урочна система у глибокій кризі. Не ми тільки про це говоримо, світові тенденції такі. У нас є індивідуальне навчання, екстернатна, дистанційна, форми. До речі, у нас є і домашнє навчання. І тут якраз велике значення мають ЗМІ. Бо якщо про класно-урочну систему ми говоримо дуже розлого, то інші форми майже не зачіпаємо. Тому батьки і суспільство не знають, що це таке», – пояснив вчитель.

Крім того, Дяків висловив думку, щодо ставлення українців до домашнього навчання.

«Вчитель, який викладає у класі, не піде додатково індивідуально працювати… Ми говоримо, що треба шукати шляхи організації педагогів, які на професійному рівні надавали би ці послуги. Хто за них має платити? Логічне питання. Державне управління якраз і полягає у тому, щоби надавати суспільству і батькам якомога ширшу інформацію про те, яким чином здійснювати ту чи іншу форму організації навчання», – пояснив Дяків.

Педагог також бачить кілька шляхів оплати такого навчання, адже не завжди батьки здатні фінансувати освіту своїх дітей. Він пропонує шукати ресурси у новостворених об’єднаних територіальних громадах, у спонсорів, грантові проєкти. «Але тут питання не лише де взяти кошти, а й щоби усе було законно. У нас же є субвенції на конкретну дитину. Якщо ця дитина переходить на домашнє навчання то, наприклад, держава мала би на таку дитину передати кошти», – вважає Дяків.

Учитель історії Василь Дяків із Заліщиків Тернопільської області переміг у щорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Педагог отримав чверть мільйона гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum до Лондона та один рік безкоштовного навчання від організатора премії – «Освіторії». Дяків став найкращим з-поміж 3000 учителів, які брали участь у конкурсі.