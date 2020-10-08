Найкращий вчитель року розказав, скільки треба платити молодим педагогам



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Дяків зазначив, що у вчителів дуже сильно змінилося навантаження під час карантину

«Зарплата у $4 тис. – це хайп»

Переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine Василь Дяків розповів, як вчителі працюють в умовах коронавірусу та чи потрібна доплачувати працівникам освіти під час карантину. В інтерв’ю «Главкому» Дяків зазначив, що вчителям на варто чекати на збільшення зарплатні.

«Якщо середня заробітна плата по галузі, наприклад, 10-15 тис. грн. То початківцю потрібно було хоча би дати її… Не факт, що заплановане збільшення на 34 млрд гривень видатків на освіту на наступний рік, не з’їсть інфляція. Я, звичайно, можу сказати, що потрібно зарплата у $4 тис., але це ж буде хайп», – пояснив вчитель.

Крім того, Дяків зазначив, що у вчителів дуже сильно змінилося навантаження під час карантину.

«Завантаження зараз 24/7, це справді складно. До будь-якої системи треба готуватися, тому до того, що в березні трапилось (епідемія коронавірусу і карантин), не були готові ані діти, ані ми. Ми і дітей з березня до початку червня не бачили. На інтуїтивному рівні сформували систему дистанційної освіти. Як не дивно, але до цього треба було готуватися заздалегідь», – каже вчитель.

Також Дяків зазначив, що збільшення навантаження ніяк не позначилося на зарплатах вчителів.

Учитель історії Василь Дяків із Заліщиків Тернопільської області переміг у щорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Педагог отримав чверть мільйона гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum до Лондона та один рік безкоштовного навчання від організатора премії – «Освіторії». Дяків став найкращим з-поміж 3000 учителів, які брали участь у конкурсі.