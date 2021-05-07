Звезда «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа (фото)

Турецкая актриса продемонстрировала идеально чистую кожу

Недавно родившая 37-летняя актриса Мерьем Узерли выложила в своем личном блоге селфи в халате без макияжа и с неаккуратной прической. Подпись исполнительница роли Хюррем-Султан не оставила, однако публикация звезды собрала за несколько часов более 130 тысяч лайков и десятки комментариев с комплиментами. Российские и зарубежные фанаты актрисы не перестают выражать свою любовь к Мерьем за прекрасно сыгранную роль в историческом сериале.

В своем личном блоге в Instagram в последнее время актриса часто делилась шикарными фото. Недавно она похвасталась идеальной фигурой после родов, опубликовав серию фотографий с фотосессии.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.