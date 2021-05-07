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    Звезда «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа (фото)

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    37-летняя актриса Мерьем Узерли - Звезда «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа (фото)
    37-летняя актриса Мерьем Узерли
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Турецкая актриса продемонстрировала идеально чистую кожу

    Недавно родившая 37-летняя актриса Мерьем Узерли выложила в своем личном блоге селфи в халате без макияжа и с неаккуратной прической. Подпись исполнительница роли Хюррем-Султан не оставила, однако публикация звезды собрала за несколько часов более 130 тысяч лайков и десятки комментариев с комплиментами. Российские и зарубежные фанаты актрисы не перестают выражать свою любовь к Мерьем за прекрасно сыгранную роль в историческом сериале.

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    Звезда «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Звезда «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Звезда «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа (фото)
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    В своем личном блоге в Instagram в последнее время актриса часто делилась шикарными фото. Недавно она похвасталась идеальной фигурой после родов, опубликовав серию фотографий с фотосессии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес селфи
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