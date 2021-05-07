Ким Кардашьян перекрасила волосы в любимый оттенок бывшего мужа (фото)

Звезда реалити отныне носит платиновый блонд

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян своим новым селфи из спортивного зала поразила в самое сердечко фанатов и, возможно, Канье Уэста. Во-первых, 40-летняя звезда предстала в откровенном купальнике с большими вырезами, продемонстрировав идеальную спортивную фигуру.

Во-вторых, Ким сменила цвет волос! и при этом, как отмечает Hollywood Life, выбрала любимый оттенок бывшего супруга — платиновый блонд. Этот цвет она носила в наиболее счастливый период их супружеской жизни — в 2017 году. Тогда звездная пара, являясь родителями дочери Норд и сына Сейнта, только планировала родить третьего ребенка.

instagram.com/kimkardashian/

Слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись, курсировали в течение всего 2020 года. В феврале появилось официальное подтверждение, что звездная пара расстается после 9-летнего романа и 7 лет в браке, а также рождения четверых детей.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.