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    Ким Кардашьян перекрасила волосы в любимый оттенок бывшего мужа (фото)

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст - Ким Кардашьян перекрасила волосы в любимый оттенок бывшего мужа (фото)
    Ким Кардашьян и Канье Уэст
    instagram.com/thekimyebest/

    Звезда реалити отныне носит платиновый блонд

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян своим новым селфи из спортивного зала поразила в самое сердечко фанатов и, возможно, Канье Уэста. Во-первых, 40-летняя звезда предстала в откровенном купальнике с большими вырезами, продемонстрировав идеальную спортивную фигуру.

    Во-вторых, Ким сменила цвет волос! и при этом, как отмечает Hollywood Life, выбрала любимый оттенок бывшего супруга — платиновый блонд. Этот цвет она носила в наиболее счастливый период их супружеской жизни — в 2017 году. Тогда звездная пара, являясь родителями дочери Норд и сына Сейнта, только планировала родить третьего ребенка.

    instagram.com/kimkardashian/
    instagram.com/kimkardashian/

    Слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись, курсировали в течение всего 2020 года. В феврале появилось официальное подтверждение, что звездная пара расстается после 9-летнего романа и 7 лет в браке, а также рождения четверых детей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес селфи Канье Уэст
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