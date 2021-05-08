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    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа

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    В семье 34-летней Насти Каменских праздник - Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа

    В семье 34-летней Насти Каменских праздник

    instagram.com/kamenskux/

    Потап отмечает день рождения: музыканту исполнилось 40 лет

    Певица Настя Каменских показала совместные кадры с Потапом, сделанные прямо в постели. Она поделилась и фрагментами отпуска: на этих фото музыкант страстно обнимает любимую. Певица написала пронзительно невероятно трогательное поздравление.

    «Сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и самый талантливый мальчик (весом всего 2 кг 800 г). Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаёшься настоящим человеком», — обратилась Настя к мужу.

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    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа
    instagram.com/kamenskux/

    Она отметила, что сегодня начинается новый год в жизни Потап — и он обязательно будет полон волшебства. «Зная тебя, ты ворвёшься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтобы любить, наполнять, и поддерживать моего мишку», — резюмировала поп-звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес
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