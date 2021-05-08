Настя Каменских опубликовала трогательные фото в день рождения Потапа

Потап отмечает день рождения: музыканту исполнилось 40 лет

Певица Настя Каменских показала совместные кадры с Потапом, сделанные прямо в постели. Она поделилась и фрагментами отпуска: на этих фото музыкант страстно обнимает любимую. Певица написала пронзительно невероятно трогательное поздравление.

«Сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и самый талантливый мальчик (весом всего 2 кг 800 г). Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаёшься настоящим человеком», — обратилась Настя к мужу.

Она отметила, что сегодня начинается новый год в жизни Потап — и он обязательно будет полон волшебства. «Зная тебя, ты ворвёшься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтобы любить, наполнять, и поддерживать моего мишку», — резюмировала поп-звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.