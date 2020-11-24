Психанула после развода. Пенсионерка из Британии увеличила грудь до 32 размера (фото)

Мать троих детей говорит, что буквально «подсела» на хирургические вмешательства

Шерон Перкинс является обладательницей самой большой груди во всей Британии и, возможно, за ее пределами. Сейчас у 51-летней женщины 32-й размер груди. Однако Шерон не планирует останавливаться на достигнутых формах и намерена увеличивать свою грудь еще.

Раньше Шерон выглядела как среднестатистическая британка. Но после развода с мужем в 2011 году она решила кардинально изменить свою внешность. Она потратила все деньги, положенные ей после раздела совместно нажитого имущества, на пластические операции.

Мать троих детей говорит, что буквально «подсела» на хирургические вмешательства.

«Когда я впервые сделала операцию, они были такими большими и опухшими. Но потом опухоль немного спала, и они стали казаться меньше», — вспоминает свое разочарование модель.

На первую операцию женщина потратила 4500 фунтов. Тогда ей закачали в грудь 2,6 пинты силикона, что примерно равно 1,2 литра.

Через полгода Шерон вновь легла под нож хирурга. В итоге неоднократные операции привели ее к 32-му размеру груди, пишет газета The Mirror.

Сейчас женщина живет недалеко от болгарской Софии и планирует выйти замуж. Ее 51-летний избранник Карл Гамильтон называет грудь невесты «своими лучшими друзьями».

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