Ани Лорак оказалась в центре любовных переживаний (видео)

Отдельное внимание привлекают яркие, экстравагантные fashion-луки гостей вечеринки

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак представила новый видеоклип, который удивил поклонников непривычной стилистикой, показав артистку в другом амплуа.

«Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна. Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл», – размышляет певица.

События в клипе разворачиваются на закрытой вечеринке, в доме, увлекающем своим антуражем и разнообразием персонажей. Истории героев переплетаются между собой, раскрывая всю палитру чувств между людьми: от страсти до разочарования, от привязанности до безразличия, от счастья до безысходности. Все как в обычной жизни – контраст эмоций и ощущение, что личные переживания важнее чьих-то других.

Отдельное внимание привлекают яркие, экстравагантные fashion-луки гостей вечеринки и кардинально противоположные образы Ани Лорак, которые были созданы дизайнером Ксенией Авакян специально для этого видео. Первый – светлый, напоминающий о том, что любовь – это созидание, возрождение. Второй – дерзкий, немного эмансипированный образ богини любви.

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Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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