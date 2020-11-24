Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену

Ходили слухи, что у Алены Мозговой был роман с бывшим гражданским мужем и продюсером певицы Гайтаны

Знаменитый певец Александр Пономарев признался, почему расстался с экс-супругой Аленой Мозговой. Оказалось, что причиной разрыва стала измена любимой женщины.

В программе «Зірковий шлях» прозвучала версия, с кем именно могла произойти измена. Ведь ходили слухи, что у Алены Мозговой был роман с бывшим гражданским мужем и продюсером певицы Гайтаны – Эдуардом Климом. Поэтому Александру Пономареву напрямую задали вопрос об этом человеке.

«А причем тут Эдуард Клим?», – спросила журналистка.

«Потому что она была в него влюблена» - ответил Пономарев и добавил на счет того, изменяла ли ему супруга с продюсером, - Я не знаю, я свечку не держал. Но мне этого было достаточно».

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

«Это было очень трудно, – признался певец в интервью для канала «Украина». – Мне казалось, что я мог простить, потому что пошел навстречу, и заставлял себя забыть первую измену. Но вышло во второй раз, и тогда я понял, что если был второй, то будет и третий раз».

Сегодня Александр Пономарев продолжает заниматься творчеством и с удовольствием общается со своими детьми.