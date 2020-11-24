  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену

    • Розсилка
    Александр Пономарев и Алена Мозговая - Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену
    Александр Пономарев и Алена Мозговая

    Ходили слухи, что у Алены Мозговой был роман с бывшим гражданским мужем и продюсером певицы Гайтаны

    Знаменитый певец Александр Пономарев признался, почему расстался с экс-супругой Аленой Мозговой. Оказалось, что причиной разрыва стала измена любимой женщины.

    В программе «Зірковий шлях» прозвучала версия, с кем именно могла произойти измена. Ведь ходили слухи, что у Алены Мозговой был роман с бывшим гражданским мужем и продюсером певицы Гайтаны – Эдуардом Климом. Поэтому Александру Пономареву напрямую задали вопрос об этом человеке.

    «А причем тут Эдуард Клим?», – спросила журналистка.

    «Потому что она была в него влюблена» - ответил Пономарев и добавил на счет того, изменяла ли ему супруга с продюсером, - Я не знаю, я свечку не держал. Но мне этого было достаточно».

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

    «Это было очень трудно, – признался певец в интервью для канала «Украина». – Мне казалось, что я мог простить, потому что пошел навстречу, и заставлял себя забыть первую измену. Но вышло во второй раз, и тогда я понял, что если был второй, то будет и третий раз».

    Сегодня Александр Пономарев продолжает заниматься творчеством и с удовольствием общается со своими детьми.

    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies