«Не час для образ»: стало відомо, хто в королівській сім'ї є ініціатором примирення з Гаррі

Гаррі, якому нещодавно виповнилося 40 років, отримав теплі побажання від Букінгемського та Кенсінгтонського палацу з нагоди цієї важливої ​​дати

Принцеса Уельська була рушійною силою королівської родини, яка несподівано привітала принца Гаррі з днем ​​народження після того, як помітила «тривожні ознаки». Про це журналу Bella розказав інсайдер, повідомляє The Independent.

Гаррі, якому нещодавно виповнилося 40 років, отримав теплі побажання від Букінгемського та Кенсінгтонського палацу з нагоди цієї важливої ​​дати, незважаючи на його постійну відчуженість від родини.

Зараз стверджують, що принцеса заохочувала цей крок після завершення лікування раку, оскільки «це не час для образ».

Джерело розповіло журналу Bella: «Кейт була значною мірою рушійною силою побажань Гаррі на день народження, оскільки вона повільно виконує свою обітницю відновити якийсь мир і прощення між королівською родиною, поки не стало надто пізно».

Інсайдер стверджував, що публічні побажання супроводжувалися телефонним дзвінком від принцеси та «продуманим» подарунком для Гаррі.

Це сталося на тлі нових заяв про те, що Меган Маркл є «босом-демоном», який демонструватиме «психічні моменти» після того, як нинішні та колишні члени її персоналу захищали її поведінку.

Нагадаємо, брати принц Вільям і принц Гаррі знову зустрілися на пам’ятній службі за своїм дядьком, лордом Робертом Феллоузом, але словами очевидців, спілкування між ними не було помічено. Преподобний Тансі, який проводив службу, розповідає, що обидва принци були присутні на заході, але він не пам'ятає, щоб вони розмовляли один з одним. Принц Гаррі прилетів з Каліфорнії спеціально для участі в службі, хоча раніше знову сталося, що він не планував відвідувати похорон, щоб уникнути зустрічі зі своїм братом.

Також повідомлялося, що після того, як принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівських обов'язків, їхні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон значно погіршилися. Нещодавно ситуація загострилася ще більше після того, як Гаррі та Меган публічно висловили свої співчуття Кейт Міддлтон у зв'язку з її онкологічним захворюванням.