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Стали відомі подробиці зустрічі принців Вільяма та Гаррі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Стали відомі подробиці зустрічі принців Вільяма та Гаррі
Принц Гаррі вилетів з Каліфорнії таємно, його візит не висвітлювався пресою
фото з відкритих джерел

Стосунки між принцом Гаррі та принцом Вільямом залишаються напруженими

Брати принц Вільям і принц Гаррі знову зустрілися на пам’ятній службі за своїм дядьком, лордом Робертом Феллоузом, але словами очевидців, спілкування між ними не було помічено.

Преподобний Тансі, який проводив службу, розповідає, що обидва принци були присутні на заході, але він не пам'ятає, щоб вони розмовляли один з одним.

«Тільки коли я вітав парафіян на виході, принц Вільям потис мені руку, а потім дуже швидко після цього і принц Гаррі зробив те ж саме. Це був сюрприз, але дійсно дуже приємний сюрприз, що вони обоє прийшли», – розповів преподобний Тансі The Sun.

Він також прокоментував відсутність взаємодії між двома братами на прийомі, сказавши:

«Я не пам'ятаю, щоб вони розмовляли один з одним, але з ними спілкувалося багато членів сім'ї та друзів».

Принц Гаррі прилетів з Каліфорнії спеціально для участі в службі, хоча раніше знову сталося, що він не планував відвідувати похорон, щоб уникнути зустрічі зі своїм братом.

Нагадаємо, що принц Гаррі розповів про причину розбіжностей з королівською родиною.

До слова, король Великої Британії Чарльз III 30 квітня, повернувся до громадянських обов'язків уперше відтоді, як у лютому в нього діагностували рак. Разом із дружиною, королевою Каміллою, він відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу.

Також Принцеса Уельська Кейт Міддлтон більше не бажає брати участь у скандалах, пов'язаних зі сваркою королівської родини з принцом Гаррі та Меган Маркл. Після того, як герцог та герцогиня Сассекські переїхали до США та відмовилися від королівських обов'язків, у Великій Британії не вщухають конфлікти. 

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Теги: Велика Британія Принц Вільям принц Гаррі

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