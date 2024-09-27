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Порошенко повернувся у дитинство і дав собі три поради

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Петро Порошенко показав нове фото
фото: Петро Порошенко/Facebook

Порошенко показав, як провів свій 59-й день народження

П’ятий президент України Петро Порошенко показав, як відзначив своє 59-річчя. Відповідні фото опублікував у Facebook.

26 вересня Петру Порошенку виповнилося 59 років. Він провів цей день зі своєю дружиною Мариною серед військових.

Порошенко повернувся у дитинство і дав собі три поради фото 1
скріншот

«Вечір. Темрява починає накривати дорогу до Києва. Позаду день, проведений зі справжніми. І ціла історія завдовжки 59 років, яка ще пишеться. У такі моменти в голову лізе багато думок. У свій день народження думав: а що я сказав би, якби зустрівся із собою, маленьким хлопчиком? А відповідь одна: Не бери сумного, не бери до голови. Не зважай, все переживи. Не кажи нікому, як воно тебе пече, журба най в море потече. А зараз крокуємо далі! Дякую за цей чудовий день Збройним Силам. І дякую усім за привітання!», – написав Порошенко у підписі до фото.

Порошенко повернувся у дитинство і дав собі три поради фото 2
фото: Петро Порошенко

Нагадаємо, що 26 вересня п’ятому президенту України Петру Порошенку виповнилося 59 років. Політик на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що його святковий день розпочався з поцілунку дружини Марини, та показав зворушливе спільне фото.

Раніше Порошенко у річницю весілля показав десять романтичних фото з дружиною.

До слова, на 38-му річницю весілля Петро Порошенко подарував Марині лафет – спеціальну платформу до вантажівки для перевезення автівок. 

Крім того, п’ятий президент України ділився несподіваними фактами про свою дружину та згадав, що Марина Порошенко зробила в день повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого 2022 року.

Також повідомлялося, що Московська церква в Україні підтвердила, що Порошенко служив у них паламарем і був меценатом.

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Теги: Петро Порошенко Марина Порошенко день народження військові фото

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