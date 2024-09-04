Чому Рада зупинила голосування за відставки міністрів. Названа несподівана причина

Ймовірною причиною зупинки голосування за відставки міністрів – є день народження нардепа Григорія Суркіса

Верховна Рада України зупинила голосування за відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, так як депутати від забороненої в Україні партії ОПЗЖ залишили залу. Причиною цьому стало день народження депатута Григорія Суркіса, про що повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко.

«Що ви знаєте про роль ОПЗЖ в демократії? Історія в тому, що комітет не хотів відставляти міністра, який іде не з доброї волі. Голосів Слуг в залі могло забракнути. Треба були донори. На звільнення могло б дати голоси ОПЗЖ, але 12 депутатів цього угруповання залишили зал, бо… в Суркіса сьогодні день народження!», – написала на Facebook журналістка.

Також Ніколаєнко зауважила, що провал голосування за відставку голови Фонду державного майна України Віталія Коваля, пов'язаний із тим, що нібито народні депутати «хочуть іншого міністра АПК (аграрної політики та продовольства - ред.)».

Нагадаємо, до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як відомо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.