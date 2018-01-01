Не все так гладко: Мелания Трамп нарушила протокол и появилась в Конгрессе без Дональда Трампа

Вчера вечером президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным обращением «О положении дел в стране»

Вопреки традициям Мелания Трамп прибыла в Конгресс отдельно от Дональда, пишет CNN. Cогласно протоколу, жена главы государства должна сопровождать его на официальных мероприятиях, но Трампы подъехали к Капитолию на разных машинах, кроме того, Мелания посетила Конгресс в компании своих гостей, для которых провела отдельный прием. Спикер Белого дома



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Мелания Трамп

Вчера вечером президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным обращением «О положении дел в стране»

Вопреки традициям Мелания Трамп прибыла в Конгресс отдельно от Дональда, пишет CNN. Cогласно протоколу, жена главы государства должна сопровождать его на официальных мероприятиях, но Трампы подъехали к Капитолию на разных машинах, кроме того, Мелания посетила Конгресс в компании своих гостей, для которых провела отдельный прием.

Спикер Белого дома Сара Сандерс ничего удивительно в поступке первой леди не увидела - по ее словам, Мелания так поступила без «какой-либо причины, она просто хотела уделить внимание своим гостям».

Но все же стоит отметить, что экс-президенты Америки - Барак Обама, Джордж Буш и другие - всегда прибывали на выступления в Конгрессе вместе со своими супругами.

Игнорирование протокола стало еще одним доказательством того, что Мелания Трамп обижена на своего супруга. Напомним, что Мелания отказалась сопровождать своего супруга в Давосе.

Западные СМИ связали этот факт с недавним интервью актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, которое опубликовало издание In Touch. Сторми рассказала, что встречалась с Дональдом в период с 2006 по 2010 год, в то время как он был женат на Мелании. После интервью издание Wall Street Journal сообщило инсайдерскую информацию, что якобы в 2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты Дональда заплатили Сторми 130 тысяч долларов за молчание об их связи.

Журналисты подозревают, что Мелания все же обижена на мужа. Она не только приехала отдельно от него, но не встала вместе с остальными присутствующими после его слов о том, что «вера и семья, а не правительство и бюрократия, лежат в центре демократии», отмечает Us Weekly.

Джерело: Hello!