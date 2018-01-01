Напомним, что автор книги о президенте США уверен, что Дональд Трамп изменяет жене
Представитель Мелании Трамп прокомментировал слухи об измене: Это фейк!
- Сьогодні, 17:19
-
Розсилка
Дональд и Мелания Трамп
В семействе Дональда и Мелании Трамп снова не все гладко
Последнюю неделю в зарубежных СМИ не утихают сообщения об измене президента США! Дональду приписывают связь с порнозвездой Сторми Дэниэл, с которой он якобы встречался в 2006 году.
Сам Трамп и его супруга предпочитают никак не комментировать произошедшее, но представитель Мелании высказала свой взгляд на слухи в Twitter. На своей страничке Стефани Гришэм не стеснялась в выражениях, назвав слухи «нереалистичными сценариями» и «фейковыми новостями». Также она заметила, что Мелания целиком и полностью ориентирована на свою семью и роль первой леди.
Джерело: graziamagazine.ru