В семействе Дональда и Мелании Трамп снова не все гладко

Последнюю неделю в зарубежных СМИ не утихают сообщения об измене президента США! Дональду приписывают связь с порнозвездой Сторми Дэниэл, с которой он якобы встречался в 2006 году. Сам Трамп и его супруга предпочитают никак не комментировать произошедшее, но представитель Мелании высказала свой



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Дональд и Мелания Трамп

В семействе Дональда и Мелании Трамп снова не все гладко

Последнюю неделю в зарубежных СМИ не утихают сообщения об измене президента США! Дональду приписывают связь с порнозвездой Сторми Дэниэл, с которой он якобы встречался в 2006 году.

Сам Трамп и его супруга предпочитают никак не комментировать произошедшее, но представитель Мелании высказала свой взгляд на слухи в Twitter. На своей страничке Стефани Гришэм не стеснялась в выражениях, назвав слухи «нереалистичными сценариями» и «фейковыми новостями». Также она заметила, что Мелания целиком и полностью ориентирована на свою семью и роль первой леди.

Джерело: graziamagazine.ru