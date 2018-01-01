Опубликованы портреты президентов-тараканов Путина, Трампа и Гитлера

Художник создал провокационную серию картин, с которой протестует против политиков

Мексиканский художник Кристиам Рамос рисует портреты исторических личностей на тараканах. Одна из последних его работ – изображение президента США Дональда Трампа. Сегодня, в колекции художника шесть портретов: Адольфа Гитлера, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, Николаса Мадуро, Ким Чен Ына и Владимира Путина. Мастер уделил внимание в первую



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Путин-таракан

Художник создал провокационную серию картин, с которой протестует против политиков

Мексиканский художник Кристиам Рамос рисует портреты исторических личностей на тараканах. Одна из последних его работ – изображение президента США Дональда Трампа.

Сегодня, в колекции художника шесть портретов: Адольфа Гитлера, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, Николаса Мадуро, Ким Чен Ына и Владимира Путина. Мастер уделил внимание в первую очередь именно этим политикам потому, что они имеют много общего. В частности, их объединяет крайне негативная популярность.

Художник отмечает, что руководители государств, как и тараканы, зачастую имеют плохую репутацию. Кристиам считает, что таких существ не должно быть в мире. Он ассоциирует президентов-тараканов с геноцидом, войнами, дискриминацией, расизмом и насилием.

Рамос утверждает, что его картины – это протест. Протест не только художника, но и человека. Таким образом он стремится заставить других осознать, что больше не нужно допускать таких ужасов.

Процесс создания портретов очень сложный. Для начала художнику нужно собрать живых или мертвых тараканов. Далее он очищает насекомых от внутренностей, чтобы предотвратить разложение. Наконец он оставляет будущие холсты на несколько часов в формальдегиде.

После таких манипуляций тараканы готовы для нанесения рисунка. Чтобы изобразить малейшие детали портретов, художник использует масляную краску и маленькую кисть. Но сделать это непросто, ведь спина насекомых очень маленькая и гладкая.

Джерело: boredpanda.com