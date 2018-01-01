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    Премьер Великобритании поразила своими «леопардовыми» туфлями

    Лидер британского правительства удивила необычным выбором обуви
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повела официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе. Глава британского правительства выбрала для этих переговоров неожиданный наряд - темно-синий блестящий жакет на молнии и брюки клеш. Но наибольшего внимания удостоилась обувь политика. Мэй
    • Сьогодні, 15:55
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    Тереза Мэй и Дональд Трамп
    Тереза Мэй и Дональд Трамп

    Лидер британского правительства удивила необычным выбором обуви

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повела официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе. Глава британского правительства выбрала для этих переговоров неожиданный наряд - темно-синий блестящий жакет на молнии и брюки клеш.

    Но наибольшего внимания удостоилась обувь политика. Мэй надела «леопардовую» обувь с бантами. К подобным животным принтам, как отмечает пресса, премьер-министр неравнодушна. При этом в качестве украшений она использовала ожерелье и браслет в виде крупной цепи.

    В свою очередь Трамп был одет в классический костюм, белую рубашку и галстук, который, как обычно в его гардеробе, отличался особой длинной.  

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    Премьер Великобритании поразила своими «леопардовыми» туфлями
    Премьер Великобритании поразила своими «леопардовыми» туфлями
    Премьер Великобритании поразила своими «леопардовыми» туфлями
    Премьер Великобритании поразила своими «леопардовыми» туфлями

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    Джерело: ТСН

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