Премьер Великобритании поразила своими «леопардовыми» туфлями

Лидер британского правительства удивила необычным выбором обуви

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повела официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе. Глава британского правительства выбрала для этих переговоров неожиданный наряд - темно-синий блестящий жакет на молнии и брюки клеш. Но наибольшего внимания удостоилась обувь политика. Мэй



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Тереза Мэй и Дональд Трамп

Лидер британского правительства удивила необычным выбором обуви

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повела официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе. Глава британского правительства выбрала для этих переговоров неожиданный наряд - темно-синий блестящий жакет на молнии и брюки клеш.

Но наибольшего внимания удостоилась обувь политика. Мэй надела «леопардовую» обувь с бантами. К подобным животным принтам, как отмечает пресса, премьер-министр неравнодушна. При этом в качестве украшений она использовала ожерелье и браслет в виде крупной цепи.

В свою очередь Трамп был одет в классический костюм, белую рубашку и галстук, который, как обычно в его гардеробе, отличался особой длинной.

Джерело: ТСН