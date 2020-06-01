Неожиданная дружба между животными, которая не оставит вас равнодушными (фото)



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Ффото из нашего материала заставят вас вздохнуть от умиления

Дружба между животными — это нечто потрясающее. Особенно когда речь идет о нежных чувствах между представителями разных видов. Когда животным не нужно бороться за выживание (например, в неволе), то из них получаются неплохие приятели и даже лучшие друзья! И эти 13 снимков являются идеальным тому доказательством!

Уверены, фото из нашего материала заставят вас вздохнуть от умиления!

«Котенок, который чувствует себя частью козлиной семьи», «Утка и пес, которые стали лучшими друзьями», «Моя курица согрела и успокоила котят, которые испугались грозы и спрятались в сарае», «Этот пес и его приятель тюлень выглядят так, словно позируют для постера мультфильма», «Мне кажется, моя кошка подружилась с оленями, которые периодически приходят к нашему дому», И кто сказал, что собаки с кошками не могут дружить», - подписуют фото пользователи сети.