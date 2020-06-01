Трогательные фото кошек с котятами, которые доказывают, что они отличные мамы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали фотографии очаровательных кошек с их мини-копиями

Кошки славятся своим эгоистичным характером, но самолюбие этих животных отходит на второй план, когда у них появляются маленькие комочки шерсти. Именно тогда эти животные показывают, насколько они заботливые, нежные и внимательные.

Собрали фотографии очаровательных кошек с их мини-копиями, которые точно не оставят вас равнодушным.

«Белоснежные комочки счастья», «Главное — комфорт малыша», «Когда родила свою мини-копию», «Судя по всему, малыш уже устал обниматься», «Еще одна мать-героиня», «Суровая парочка», «Кто говорил, что кошки эгоистичные создания?»,- комментируют фото подписчики.