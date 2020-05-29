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    Жизнь

    В Италии во время прокладки труб обнаружили древнеримскую мозаику невероятной красоты (фото)

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    В Италии во время прокладки труб обнаружили древнеримскую мозаику невероятной красоты (фото)

    По фотографиям видно, что, несмотря на свою древность, мозаика очень неплохо сохранилась

    В пригороде итальянской Вероны во время раскопок для прокладки труб было сделано самое заметное археологическое открытие 2020 года. Рядом с местными виноградниками геодезисты случайно обнаружили древнеримский мозаичный пол, который, по мнению приехавших историков, может относиться к III веку нашей эры.

    В этом месте, предположительно, располагался дом знатного представителя Римской империи — от строения ничего не осталось, но пол сохранился практически идеально!

    Раскопки велись рядом с виноградниками в коммуне Неграр Вальполичелла, располагающейся неподалёку от Вероны.

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    В Италии во время прокладки труб обнаружили древнеримскую мозаику невероятной красоты (фото)
    В Италии во время прокладки труб обнаружили древнеримскую мозаику невероятной красоты (фото)
    В Италии во время прокладки труб обнаружили древнеримскую мозаику невероятной красоты (фото)
    В Италии во время прокладки труб обнаружили древнеримскую мозаику невероятной красоты (фото)

    По фотографиям видно, что, несмотря на свою древность, мозаика очень неплохо сохранилась.

    В этом месте уже находили следы древней цивилизации — в 1922 году

    Тогда специалисты предположили, что здесь когда-то стояло что-то типа древнеримской виллы. Но следующий элемент древнеримского пазла обнаружили лишь спустя почти 100 лет.

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