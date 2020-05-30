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    Жизнь

    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры

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    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры

    В их коллекции сцены из «Игры престолов», «Красотки», «Властелина колец» и десятка других картин.

    Все мы любим путешествовать и каждый раз ответственно готовимся к поездке. Однако пара из Германии, ведущая Instagram-аккаунт и YouTube-канал Secret Famous Places, превзошла всех по части подготовки.

    Молодые люди находят места, в которых снимались эпизоды фильмов или сериалов, подбирают одежду, похожую на ту, что была в кадре у персонажей, и отправляются в путь.

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    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры
    Пара из Германии находит локации, где снимали кино, и воссоздает известные кадры

    В их коллекции десятки снимков, сделанных в локациях, где побывали съемочные группы «Игры престолов», бондианы, «Звездных войн» и других известных картин.

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    фотография кино Игра престолов
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