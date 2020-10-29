Netflix готовит сериал по серии игр Assassin's Creed



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Assassin's Creed

В рамках соглашения с разработчиком игр Ubisoft Netflix также создаст анимационный и аниме-сериалы

Стриминговая платформа Netflix и разработчик видеоигр Ubisoft договорились о создании сразу нескольких проектов, основанных на серии игр Assassin's Creed. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Первым проектом станет сериал по мотивам игры. Сейчас ведется поиск шоураннера, а сам проект находится в стадии разработки.

Также в рамках соглашения Netflix и Ubisoft договорились создать анимационный и аниме-сериалы на основе культовой игры.

«Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое так любят Assassin's Creed», — отметил вице-президент направления Originals в Netflix Питер Фридлендер.

С момента запуска в 2007 году в серию Assassin's Creed вошли 11 игр. По всему миру продано более 155 миллионов копий. Assassin's Creed считается одной из самых продаваемых серий в истории видеоигр.

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