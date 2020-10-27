Актера из «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»



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Актер Чедвик Боузман

Мировая премьера картины состоится 18 декабря

Стриминговый сервис Netflix посмертно выдвинет звезду «Черной Пантеры» Чедвика Боузмана на кинопремию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Актера хотят выдвинуть в качестве номинанта в категории «Лучшая мужская роль» за его работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Мировая премьера картины состоится 18 декабря.

Действие фильма, основанного на пьесе лауреата Пулитцеровской премии Августа Уилсона, происходит в Чикаго 1927 года. Лента рассказывает о карьере темнокожей певицы Ма Рейни, которая борется с белыми менеджерами, решившими контролировать ее музыку. На помощь исполнительнице приходит трубач Ливи, роль которого и исполнил Боузман.

Главную роль в проекте Джорджа С. Вольфа исполнила Виола Дэвис. Ее также планируют выдвинуть на «Оскар».

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Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.