Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности

Молодые люди поженились осенью прошлого года

Сын телеведущей-миллиардерши Оксаны Марченко от первого брака, Богдан забрал свою жену Екатерину и сына Витю из родильного дома.

Как известно, первенец у молодых супругов появился 26-го марта, и уже через три дня их выписали домой.

Катя выложила фото с мужем при выписке, а еще показала себя еще беременной. Богдан назвал сына в честь своего отчима Медведчука.

Молодые люди поженились осенью прошлого года, когда девушка была уже на сносях

Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.