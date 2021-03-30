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    Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности

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    Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности

    Молодые люди поженились осенью прошлого года

    Сын телеведущей-миллиардерши Оксаны Марченко от первого брака, Богдан забрал свою жену Екатерину и сына Витю из родильного дома.

    Как известно, первенец у молодых супругов появился 26-го марта, и уже через три дня их выписали домой.

    Катя выложила фото с мужем при выписке, а еще показала себя еще беременной. Богдан назвал сына в честь своего отчима Медведчука.

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    Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности
    Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности
    Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности
    Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности
    Невестка Марченко выписалась из роддома и показала, как выглядела во время беременности

    Молодые люди поженились осенью прошлого года, когда девушка была уже на сносях

    Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

    О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

    «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

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    Теги: дети
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