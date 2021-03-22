Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца. Стала известна реакция актера

Источник заявил, что совместная жизнь Джоли и Питта «была очень страстной и в определенные моменты токсичной»

Скандальное расставание 45-летней Анджелины Джоли с 57-летним Брэдом Питтом стало настоящим ударом для поклонников самой эффектной пары Голливуда, но мало кто мог предположить, что актеры после развода будут судиться за своих общих и усыновленных вместе детей. В ходе очередного заседания по делу об установлении опеки старший сын пары, Мэддокс Джоли-Питт, который достиг совершеннолетия, уже дал показания и, как сообщают источники, сказал под присягой «не особо приятные» вещи о своем отце. «Это было не очень лестно по отношению к Брэду», — сообщает инсайдер.

О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

Источник заявил, что совместная жизнь Джоли и Питта «была очень страстной и в определенные моменты токсичной»: «Как и у многих пар, у них были ссоры, но они также пережили много хорошего».

«Брэд и его представители никогда не атаковали Анджелину. Но теперь его защита считает, что утечка (сообщения о том, что Джоли предстанет перед судом с доказательствами насилия) произошла с расчетом на то, чтобы повлиять на решение суда. Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне расстроен этим», — добавил собеседник газеты.

Ранее СМИ сообщали, что Анджелина Джоли в ближайшее время предоставит в суде доказательства случаев домашнего насилия со стороны Питта. Позже стало известно, что их дети готовы поддержать заявления Энджи о жестоком обращении, об этом сообщал The Blast. Помимо 19-летнего Мэддокса пара воспитывает 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло, а также близнецов Нокс и Вивьен, которым сейчас 12 лет.

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.