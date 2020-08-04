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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь

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    36-летняя актриса Мерьем Узерли примерила эффектный образ - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь
    36-летняя актриса Мерьем Узерли примерила эффектный образ
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Исполнительница роли Хюррем-султан устроила сексуальную фотосессию

    36-летняя актриса Мерьем Узерли любит романтичные платья и сарафаны, отказываясь от удобных джинсов и расслабленных брюк. Ради фотосессий артистка выбирает очень элегантные наряды, которые подчеркивают ее природную красоту.

    Сегодня Мерьем приглянулось шелковое платье в бельевом стиле на тонких бретельках. Актриса надела этот наряд - и под ним не оказалось бра. Звезда присела на стул: она заманчиво улыбалась, прикрыв глаза от переизбытка эмоций. При этом небрежная укладка добавляла кадру изюминки. Поза Мерьем едва не обнажила больше дозволенного: с одного плеча соскользнула вниз бретелька, и Узерли «засветила» грудь.

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    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в платье без белья засветила грудь
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Фанаты восхитились новой съемкой с участием своей любимицы. "Чувственная красотка", "Такая живая фотография", "Неотразима как всегда", "Эта улыбка просто сводит меня с ума. У тебя магическая улыбка", - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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