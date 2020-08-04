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    Жизнь

    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)

    • Розсилка
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)

    Альпака до сих пор не одомашнена в классическом понимании термина

    Дальний родственник верблюда, альпака во всем его полная противоположность. Во-первых, зверушка маленькая, немногим больше крупной овцы. Во-вторых, очень кроткого нраву, при том – любопытная до жути. Самое главное в том, что альпака очень мягкие, в прямом и переносном смысле. Их шерсть по всем параметрам превосходит овечью и невероятно приятная на ощупь. Гладить такое существо – сплошное удовольствие, да простят нас кошки! А какие у них выразительные глаза!

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    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)
    Эти милые альпака могут потеснить в соцсетях щеночков и котят (фото)

    «Цветок – это красиво. И вкусно!», «Чем-то альпака похожи на маленьких лошадок, и они вовсе не глуповатые, как овцы», «Ну, кто еще так будет ластиться и смотреть таким преданным взглядом?», «Альпака – типичные вегетарианцы. В их родной горной местности рацион скуден, поэтому они давно поняли, что лучше жить с человеком. Тут морковку дают!», - комментируют фото пользователи сети.

    Интересно, что альпака до сих пор не одомашнена в классическом понимании термина. Они сосуществуют с людьми, но не каждая особь жаждет тесного контакта. Скорее, приручаются как раз единицы, остальные хранят нейтралитет. Их нередко сравнивают с щенками – большие, любопытствующие глаза, веселое поведение, тяга к играм

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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    в мире животных фотография животные
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