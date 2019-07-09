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    Жизнь

    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой

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    Николь Кидман - Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман
    tv.ua

    Актриса хочет усыновить ребенка

    Николь Кидман не раз говорила о возможном пополнении в семье. Источники сообщают, что желание актрисы в скором времени будет удовлетворено.

    Стало известно, что Николь Кидман и ее муж Кит Урбан планируют усыновить своего первого ребенка. Согласно Woman's Day, пара «на седьмом небе от счастья», так как оба «снова желают стать родителями». «Никто из них не становится моложе, и Николь согласилась с тем, что в таком возрасте она не родит ребенка естественным образом, поэтому усыновление показалось им правильным решением», — заявил источник.

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    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой
    Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой

    Напомним, что актрисе 52 года — в 2008 году у пары родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010-м в семье Кидман-Урбан произошло пополнение — девочка Фэйт Маргарет Кидман-Урбан была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом является биологической дочерью знаменитостей.

    По материалам: Журнал Ok.

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