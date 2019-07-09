Николь Кидман планирует в скором времени снова стать мамой



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Николь Кидман tv.ua

Актриса хочет усыновить ребенка

Николь Кидман не раз говорила о возможном пополнении в семье. Источники сообщают, что желание актрисы в скором времени будет удовлетворено.

Стало известно, что Николь Кидман и ее муж Кит Урбан планируют усыновить своего первого ребенка. Согласно Woman's Day, пара «на седьмом небе от счастья», так как оба «снова желают стать родителями». «Никто из них не становится моложе, и Николь согласилась с тем, что в таком возрасте она не родит ребенка естественным образом, поэтому усыновление показалось им правильным решением», — заявил источник.