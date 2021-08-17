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    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах

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    Певец Святослав Вакарчук - Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    Певец Святослав Вакарчук
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Исполнитель путешествует в горах

    Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук отдыхает в Карпатах. В своем Инстаграме артист поделился серией снимком из живописных украинских гор.

    «Волшебные Карпаты», - написал исполнитель фотографии.

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    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Судя из подписи к снимкам, Вакарчук уже успел побывать на горах Говерла и Петрос, а также посетил озеро Ивор на Драгобрате.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Святослав Вакарчук новости
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    Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах