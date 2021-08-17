Вакарчук очаровал сеть яркими фото с отдыха в Карпатах

Исполнитель путешествует в горах

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук отдыхает в Карпатах. В своем Инстаграме артист поделился серией снимком из живописных украинских гор.

«Волшебные Карпаты», - написал исполнитель фотографии.

Судя из подписи к снимкам, Вакарчук уже успел побывать на горах Говерла и Петрос, а также посетил озеро Ивор на Драгобрате.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».