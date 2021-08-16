Украинская поп-звезда призналась, во сколько ей обошлись роды в частной клинике
Звезда рассекретила стоимость своих родов
Украинская певица MamaRika рассекретила стоимость своих родов. Так, исполнительница рожала сына в киевской частной клинике. По словам певицы, они с мужем воспользовались пакетом услуг «комфорт», а палата у них была «стандарт +».
Об этом исполнительница рассказала в сторис на своей странице в Instagram.
«Вы у меня часто спрашиваете, сколько мы с мужем заплатили за роды. У нас был пакет услуг "комфорт", а палата - "стандарт +". Нам было очень комфортно, уютно и круто», — рассказала MamaRika.
Отметим, что стоимость такой программы родов на сайте клиники составляет 43 300 грн.
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