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    Украинская поп-звезда призналась, во сколько ей обошлись роды в частной клинике

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    Певица&nbsp;Mamarika вместе с мужем - Украинская поп-звезда призналась, во сколько ей обошлись роды в частной клинике
    Певица Mamarika вместе с мужем
    instagram.com/mamarika_official/

    Звезда рассекретила стоимость своих родов

    Украинская певица MamaRika рассекретила стоимость своих родов. Так, исполнительница рожала сына в киевской частной клинике. По словам певицы, они с мужем воспользовались пакетом услуг «комфорт», а палата у них была «стандарт +».

    Об этом исполнительница рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

    «Вы у меня часто спрашиваете, сколько мы с мужем заплатили за роды. У нас был пакет услуг "комфорт", а палата - "стандарт +". Нам было очень комфортно, уютно и круто», — рассказала MamaRika.

    Отметим, что стоимость такой программы родов на сайте клиники составляет 43 300 грн.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Украинская поп-звезда призналась, во сколько ей обошлись роды в частной клинике