Топ-модель навсегда. 55-летняя Синди Кроуфорд в купальнике восхитила сеть идеальной фигурой (фото)

Звезда продемонстрировала, что находится в прекрасной форме

Американская супермодель Синди Кроуфорд сфотографировалась в купальном костюме во время пляжного отдыха и поделилась снимком с поклонниками в соцестях. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

55-летняя знаменитость показала фигуру, лежа у бассейна на фоне океана и шезлонгов. Она одета в черный слитный купальный костюм асимметричного кроя. На официальном сайте фирмы Brigitte цена комплекта составляет 205 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

«У бассейна. Напитываюсь этим...» — подписала Кроуфорд пост, который набрал более 90 тысяч лайков.

instagram.com/cindycrawford/

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях к публикации. «Совершенно потрясающая», «Прекрасная и душой и телом», «Натуральная красота и никаких фильтров», «Топ-модель навсегда», — написали они в комментариях.

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