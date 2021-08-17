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    Топ-модель навсегда. 55-летняя Синди Кроуфорд в купальнике восхитила сеть идеальной фигурой (фото)

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    Супермодель Синди Кроуфорд - Топ-модель навсегда. 55-летняя Синди Кроуфорд в купальнике восхитила сеть идеальной фигурой (фото)
    Супермодель Синди Кроуфорд
    instagram.com/cindycrawford/

    Звезда продемонстрировала, что находится в прекрасной форме

    Американская супермодель Синди Кроуфорд сфотографировалась в купальном костюме во время пляжного отдыха и поделилась снимком с поклонниками в соцестях. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    55-летняя знаменитость показала фигуру, лежа у бассейна на фоне океана и шезлонгов. Она одета в черный слитный купальный костюм асимметричного кроя. На официальном сайте фирмы Brigitte цена комплекта составляет 205 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

    «У бассейна. Напитываюсь этим...» — подписала Кроуфорд пост, который набрал более 90 тысяч лайков.

    instagram.com/cindycrawford/
    instagram.com/cindycrawford/

    Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях к публикации. «Совершенно потрясающая», «Прекрасная и душой и телом», «Натуральная красота и никаких фильтров», «Топ-модель навсегда», — написали они в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Топ-модель навсегда. 55-летняя Синди Кроуфорд в купальнике восхитила сеть идеальной фигурой (фото)