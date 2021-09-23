Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул

Не герцогиня и даже не принцесса

Беатрис Йоркская вчера родила своего первенца от мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. Имя дочери пока не называется. Радостную весть сообщила пресс-служба монаршей семьи:

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци рады объявить о том, что их дочь благополучно родилась в субботу, 18 сентября 2021 года, в 23.42 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Вес ребенка составил 2,77 кг».

Между тем 12-ая правнучка королевы Елизаветы II, ставшая 11-ой в очереди к престолу, обзаведется титулом «благородная женщина», или Nobile Donna. За столь редкий титул малышка должна быть благодарна своему отцу.

Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа, так как его семья была частью итальянского дворянства до того, как страна в 1946 году стала республикой. В повседневной жизни семейство Мапелли-Моцци титулы не использует, но сохраняет их, сообщает Hellomagazine.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.