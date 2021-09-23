  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Принцесса Беатрис вместе с мужем - Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Принцесса Беатрис вместе с мужем

    Не герцогиня и даже не принцесса

    Беатрис Йоркская вчера родила своего первенца от мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. Имя дочери пока не называется. Радостную весть сообщила пресс-служба монаршей семьи:

    «Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци рады объявить о том, что их дочь благополучно родилась в субботу, 18 сентября 2021 года, в 23.42 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Вес ребенка составил 2,77 кг».

    Между тем 12-ая правнучка королевы Елизаветы II, ставшая 11-ой в очереди к престолу, обзаведется титулом «благородная женщина», или Nobile Donna. За столь редкий титул малышка должна быть благодарна своему отцу.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Принцесса Беатрис
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул
    Принцесса Беатрис вместе с мужем

    Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа, так как его семья была частью итальянского дворянства до того, как страна в 1946 году стала республикой. В повседневной жизни семейство Мапелли-Моцци титулы не использует, но сохраняет их, сообщает Hellomagazine.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

    Читайте также: Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин
    Теги: дети звезд семья родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новорожденная правнучка королевы Елизаветы II получила редкий титул