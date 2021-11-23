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    Новый корейский сериал подвинул «Игру в кальмара» с первого места на Netflix

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    Постер нового хита от Netflix &laquo;Зов ада&raquo; (Hellbound) Фото: hedailybeast - Новый корейский сериал подвинул «Игру в кальмара» с первого места на Netflix

    Постер нового хита от Netflix «Зов ада» (Hellbound)

    Фото: hedailybeast

    Минисериал «Игра в кальмара» на протяжении 46 дней возглавлял рейтинг самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе.

    Новый минисериал из Южной Кореи под названием «Зов ада» (Hellbound) сместил с первого места самых популярных сериалов на платформе Netflix «Игра в кальмара». Об этом сообщает The Guardian.

    Шестисерийный минисериал кинорежиссера Йон Сан Хо занял первое место в более чем 80-х странах в течение 24 часов после его премьеры на Netflix 20 ноября.

    Отмечается, что по сюжету сериала «Зов ада» демоны внезапно появляются на Земле, чтобы забрать грешников в ад. Это вызывает вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма среди людей.

    Минисериал «Игра в кальмара» после премьеры на Netflix 19 сентября этого года на протяжении 46 дней возглавлял рейтинг самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе. Около 142 млн. домохозяйств из 90 стран уже посмотрели этот минисериал.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости Сериал шоу-бизнес
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    Новый корейский сериал подвинул «Игру в кальмара» с первого места на Netflix