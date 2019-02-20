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    Жизнь

    Новый роман? Леся Никитюк похвасталась роскошным букетов роз

    • Розсилка
    Леся Никитюк - Новый роман? Леся Никитюк похвасталась роскошным букетов роз
    Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk

    Украинская телеведущая получила романтичный подарок

    На днях экс-участница проекта «Танцы со звездами» и телеведущая Нового канала Леся Никитюк отправилась в Берлин на закрытую вечернику. На своей странице в Instagram знаменитая блондинка поделиласьмоментами девичьей подготовки к мероприятию и похвасталась идеальным макияжем и элегантными lookами. Компанию Лесе Никитюк составила прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Екатерина Кухар. Украинские селебритиз зажигали на вечеринке от ювелирного бренда люкс-класса, делясь эмоциональными сториз в соцсетях.

    Затем звездные гости наслаждались яркой балетной постановкой с участием красавцев с рельефными соблазнительными телами и в минимуме одежды. Кажется, Леся Никитюк уже забыла недавнее расставание с возлюбленным, во всяком случае, девушка вовсе не грустит. Да и от внимания тайных поклонников у телезвезды нет отбоя даже за границей.

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    Новый роман? Леся Никитюк похвасталась роскошным букетов роз
    Новый роман? Леся Никитюк похвасталась роскошным букетов роз
    Новый роман? Леся Никитюк похвасталась роскошным букетов роз
    instagram.com/lesia_nikituk

    «И мне все равно, сколько будет лайков», – подписала Леся Никитюк свое новое фото с букетом потрясающих роз.

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