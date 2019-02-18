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    Жизнь

    Фреймут показала архивные фото дочери

    • Розсилка
    Ольга Фреймут с дочерью - Фреймут показала архивные фото дочери
    Ольга Фреймут с дочерью

    В свои 13 лет Злата Митчел уже создает собственные коллекции одежды и активно занимается танцами

    17 февраля телеведущая Оля Фреймут отмечала 13-летие своего материнства. Именно в этот день родилась ее старшая дочь Злата Митчелл.

    По этому случаю Оля выложила несколько архивных фото с новорожденной дочерью в своем Instagram.

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    Фреймут показала архивные фото дочери
    Фреймут показала архивные фото дочери
    Фреймут показала архивные фото дочери
    Фреймут показала архивные фото дочери
    Фреймут показала архивные фото дочери
    Фреймут показала архивные фото дочери
    Фреймут показала архивные фото дочери

    «Доченька, этой фотографии 13 лет. Ничего не изменилось - ты всегда у моего сердца. Люблю тебя. C Днем рождения», - подписала снимки Фреймут.

    Напомним, отцом девушки является британец Нил Митчелл

    Злата, как известно, является большой любительницей Америки. Поэтому звездная мама устроила ей вечеринку в стиле Калифорнии. Именинница выложила несколько Селфи с ярким мейкапом. Но не всем фолловеров девушки это понравилось.

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    Напомним, в свои 13 лет Злата Митчел создает собственные коллекции одежды и активно занимается танцами.

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    Джерело: Табло ID

    знаменитости дети звезд Ольга Фреймут телеведущая
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