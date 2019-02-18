Фреймут показала архивные фото дочери



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Ольга Фреймут с дочерью

В свои 13 лет Злата Митчел уже создает собственные коллекции одежды и активно занимается танцами

17 февраля телеведущая Оля Фреймут отмечала 13-летие своего материнства. Именно в этот день родилась ее старшая дочь Злата Митчелл.

По этому случаю Оля выложила несколько архивных фото с новорожденной дочерью в своем Instagram.

«Доченька, этой фотографии 13 лет. Ничего не изменилось - ты всегда у моего сердца. Люблю тебя. C Днем рождения», - подписала снимки Фреймут.

Напомним, отцом девушки является британец Нил Митчелл

Злата, как известно, является большой любительницей Америки. Поэтому звездная мама устроила ей вечеринку в стиле Калифорнии. Именинница выложила несколько Селфи с ярким мейкапом. Но не всем фолловеров девушки это понравилось.

Напомним, в свои 13 лет Злата Митчел создает собственные коллекции одежды и активно занимается танцами.

Джерело: Табло ID