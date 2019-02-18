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    Жизнь

    Телеведущая Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей: Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя

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    Лилия Ребрик - Телеведущая Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей: Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя
    Лилия Ребрик
    Фото: телеканал «Украина»

    Лилия Ребрик считает, что совмещать работу, семью и воспитание малышей - задача реальная

    Совсем скоро на телеэкранах состоится премьера  серийного фильма «Криминальный журналист», в котором сыграла популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик. Это первая киноработа Лилии после рождения второй дочери.

    К работе над сериалом ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик приступила, когда ее младшей дочке Полине было 3,5 месяца. Лилия признается – была невероятно рада вернуться к актерской карьере. К тому же, на съемочной площадке сериала частенько бывали и ее дочки – Диана и Полина приезжали вместе с папой.

    «Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На съемки «Криминального журналиста» приезжала сразу после утреннего эфира, уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!» – рассказала Лилия Ребрик.

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    Телеведущая Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей: Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя
    Телеведущая Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей: Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя
    Телеведущая Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей: Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя
    Фото: телеканал «Украина»

    Также Лилия поделилась своими мыслями о воспитании детей. По словам артистки, она придерживается теории, что для детей, в первую очередь, нужно быть хорошим примером.

    «Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя и прививай такую привычку сначала себе. Дети хотят быть похожими на родителей: дочка – на маму, а сын – на папу, поэтому берут пример со своих родителей, – делится актриса. – Любую привычку, которую хотите привить ребенку, сначала должны выполнять вы сами, делая это ежедневно, с улыбкой и хорошим настроением. Тогда ребенок понимает, что также должен это делать».

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