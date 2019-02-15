Елена-Кристина Лебедь показала, как провела 14 февраля с вице-премьер-министром Украины



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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» опубликовала фотографии с Павлом Розенко

Несмотря на то, что День всех влюбленных пришелся на будний день, Елена-Кристина Лебедь все равно решила его отпраздновать со своим избранником.

Вечером 14 февраля ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь вместе с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отправились в Октябрьский дворец.

Пара ходила на балет известного чешского хореографа Иржи Килиана, который исполняла труппа Тбилисского государственного театра оперы и балета.

«И это был ШЕДЕВР! Сделано с любовью», – написала в своем Instagram ведущая Нового канала.