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    Жизнь

    Елена-Кристина Лебедь показала, как провела 14 февраля с вице-премьер-министром Украины

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    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко - Елена-Кристина Лебедь показала, как провела 14 февраля с вице-премьер-министром Украины
    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

    Ведущая проекта «Аферисты в сетях» опубликовала фотографии с Павлом Розенко

    Несмотря на то, что День всех влюбленных пришелся на будний день, Елена-Кристина Лебедь все равно решила его отпраздновать со своим избранником.

    Вечером 14 февраля ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь вместе с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отправились в Октябрьский дворец.

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    Елена-Кристина Лебедь показала, как провела 14 февраля с вице-премьер-министром Украины
    Елена-Кристина Лебедь показала, как провела 14 февраля с вице-премьер-министром Украины
    Елена-Кристина Лебедь показала, как провела 14 февраля с вице-премьер-министром Украины
    Елена-Кристина Лебедь показала, как провела 14 февраля с вице-премьер-министром Украины

    Пара ходила на балет известного чешского хореографа Иржи Килиана, который исполняла труппа Тбилисского государственного театра оперы и балета.

    «И это был ШЕДЕВР! Сделано с любовью», – написала в своем Instagram ведущая Нового канала.

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