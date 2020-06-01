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    Жизнь

    Новый тренд: защитные маски в тон свадебным платьям стали популярны среди невест

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    Новый тренд: защитные маски в тон свадебным платьям стали популярны среди невест
    instagram.com/angelobridal/

    Аксессуар вызвал интерес у покупательниц

    Основательница бутика свадебных платьев Angelo Bridal в Дублине Оана Чайкак (Oana Chaicac) создала маски в тон подвенечным нарядам, которые стали популярными среди невест. Об этом сообщает Daily Mail.

    Женщина открыла свой магазин в феврале, но была вынуждена приостановить его работу из-за пандемии коронавируса. Однако, чтобы поддержать медицинских работников, Чайкак создала маски ручной работы и надела их на манекены в свадебных платьях, которые стояли на витрине.

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    Новый тренд: защитные маски в тон свадебным платьям стали популярны среди невест
    Новый тренд: защитные маски в тон свадебным платьям стали популярны среди невест
    Новый тренд: защитные маски в тон свадебным платьям стали популярны среди невест
    instagram.com/angelobridal/

    «Мы получили много положительных отзывов от прохожих, которые улыбались нам и фотографировали витрину», - отметила основательница бутика.

    По словам женщины, аксессуар вызвал интерес у покупательниц, и в магазин поступило много заказов на украшенные кружевом и жемчугом маски.

    «Если запросов будет больше, мы попросим дизайнеров разработать коллекцию масок, а после запуска продаж пожертвуем деньги медицинским учреждениям», - добавила Чайкак.

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