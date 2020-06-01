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    Жизнь

    В прозрачном платье без белья. Эмили Ратаковски радует подписчиков сексуальными фото

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    Американская супермодель Эмили Ратаковски - В прозрачном платье без белья. Эмили Ратаковски радует подписчиков сексуальными фото
    Американская супермодель Эмили Ратаковски
    instagram.com/inamoratawoman/

    На кадре 28-летняя модель позирует на природе в ярком оранжево-розовом наряде

    Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья и одежды для дома Inamorata Woman. Публикация появилась в Instagram-аккаунте компании.

    На кадре 28-летняя модель позирует на природе в ярком оранжево-розовом наряде. Комплект состоит из трусов и платья-туники на пуговицах, изготовленного из прозрачной ткани. «Платье Roxbury и низ Orpheus — идеальный комплект», — говорится в описании поста.

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    В прозрачном платье без белья. Эмили Ратаковски радует подписчиков сексуальными фото
    В прозрачном платье без белья. Эмили Ратаковски радует подписчиков сексуальными фото

    Поклонники Inamorata Woman восхитились комплектом и внешним видом модели в комментариях под публикацией, набравшей 20 тысяч лайков. «Ты как всегда прекрасна!», «Теперь это моя любимая домашняя одежда», «Лучшая модель для рекламы твоего бренда — ты сама», — писали они.

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