Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)



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Скульптор Андони считает, что людям стоит взять пример у песчинок — ведь только вместе мы можем достичь чего-то поистине великого

Испанец рассказал, что его увлечение песком началось в 2010 году

Для действительно талантливых людей все, что их окружает, является материалом для создания шедевров. Именно к таким личностям можно отнести Андони Басторрика. Проживающий в Испании мужчина прославился на родине благодаря своим невероятно детализированным и реалистичным скульптурам животных из песка.

Внимание мировых СМИ Андони привлек после того, как одна из его работ была опубликована на сайте Reddit. Песочный бык набрал более 120 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Испанец рассказал, что его увлечение песком началось в 2010 году. Именно тогда он впервые создал скульптуру маленькой русалки. Последнее десятилетие лет мужчина посвятил развитию своего таланта.

«Песок очаровывает и учит меня чему-то новому. В создании скульптуры участвуют миллионы песчинок, которые, работая вместе, превращаются в нечто прекрасное. Но как только человек отступает, его творение остается во власти природы, которая рано или поздно возьмет свое», - поделился своими мыслями мужчина с порталом Bored Panda.

Андони считает, что людям стоит взять пример у песчинок — ведь только вместе мы можем достичь чего-то поистине великого.

По словам испанца, он любит ваять из песка именно животных, потому что они «уникальны, прекрасны и обладают великой мудростью».