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    Жизнь

    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)

    • Розсилка
    Скульптор Андони считает, что людям стоит взять пример у песчинок &mdash; ведь только вместе мы можем достичь чего-то поистине великого - Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Скульптор Андони считает, что людям стоит взять пример у песчинок — ведь только вместе мы можем достичь чего-то поистине великого

    Испанец рассказал, что его увлечение песком началось в 2010 году

    Для действительно талантливых людей все, что их окружает, является материалом для создания шедевров. Именно к таким личностям можно отнести Андони Басторрика. Проживающий в Испании мужчина прославился на родине благодаря своим невероятно детализированным и реалистичным скульптурам животных из песка.

    Внимание мировых СМИ Андони привлек после того, как одна из его работ была опубликована на сайте Reddit. Песочный бык набрал более 120 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

    Испанец рассказал, что его увлечение песком началось в 2010 году. Именно тогда он впервые создал скульптуру маленькой русалки. Последнее десятилетие лет мужчина посвятил развитию своего таланта.

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    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)
    Мужчина создает из песка гиперреалистичные скульптуры животных (фото)

    «Песок очаровывает и учит меня чему-то новому. В создании скульптуры участвуют миллионы песчинок, которые, работая вместе, превращаются в нечто прекрасное. Но как только человек отступает, его творение остается во власти природы, которая рано или поздно возьмет свое», - поделился своими мыслями мужчина с порталом Bored Panda.

    Андони считает, что людям стоит взять пример у песчинок — ведь только вместе мы можем достичь чего-то поистине великого.

    По словам испанца, он любит ваять из песка именно животных, потому что они «уникальны, прекрасны и обладают великой мудростью».

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    фотография искусство
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