Новый вид лягушек назвали в честь легендарной рок-группы

Исследователи считают, что Pristimantis ledzeppelin обитает только в восточной части Анд

Ученые из Университета Сан-Франциско-де-Кито обнаружили новый вид лягушек и назвали его в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Эти животные обитают в восточной части Анд на границе Эквадора и Перу. Исследование опубликовано на сайте ResearchGate.

Авторы исследования Дэвид Брито-Сапата и Каролина Рейес-Пуч обнаружили лягушек Pristimantis ledzeppelin на листьях кустов, расположенных у лесных ручьев. Все животные сидели на высоте 1,7−3 метра над водой. Длина самцов достигает 2,4 сантиметра, а самок — 3,6.

У земноводных медно-красные глаза и пятнистая кожа разных цветов: желтая, коричневая, черная и оранжевая. Ученые считают, что такие лягушки обитают только в восточной части Анд, поэтому нуждаются в особой защите.

Всего род Pristimantis включает в себя 569 видов, 28 из которых нашли в Эквадоре только за последние два года. Как отмечается на сайте Национального института биоразнообразия Эквадора, назвав новый вид в честь группы Led Zeppelin, ученые хотели отметить «экстраординарность» музыки «одной из самых влиятельных групп» в истории.

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