Когда «гениальные» идеи детей оказались сущим кошмаром для взрослых. Курьезные фото

Подборка провальных случаев

Любой родитель знает, что если в комнате с ребёнком стало тихо, то там явно происходит что-то подозрительное и, возможно, непоправимое. Ведь те идеи малышей, которые им кажутся гениальными, для взрослых оказываются чуть ли не катастрофой.

При этом некоторые детские преступления оказываются настолько неожиданными, что окружающие даже не знают, смеяться им или плакать. И даже фотографии, сделанные на месте происшествия, вызывают бурю самых разных эмоций.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.