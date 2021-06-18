Визажист-самоучка превращает себя в мультяшных персонажей с помощью макияжа (фото)

Снимки и ролики Люси собирают тысячи лайков и миллионы просмотров

Люси Кук не обучалась на мейкапера, но всегда увлекалась преображениями и макияжем. Однако мечты о профессии визажиста пришлось поставить на паузу после рождения ребенка. А год назад дочка Люси отправилась в сад, и у талантливой американки появилось свободное время, которая она решила потратить на творческую реализацию.

Девушка завела аккаунты в Instagram и TikTok, где начала публиковать свои поражающие воображение перевоплощения в популярных персонажей. Снимки и ролики Люси собирают тысячи лайков и миллионы просмотров. Предлагаем и вам оценить талант визажистки.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.