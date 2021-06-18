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    Когда люди оказались в шаге от провала, но их спасла невероятная удача (фото)

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    Когда люди оказались в шаге от провала, но их спасла невероятная удача (фото)

    15 удивительных случаев

    Мы чаще обращаем внимание на всякие неприятности, чем на моменты везения, но все же иногда происходит такое, что не заметить этого просто невозможно! И больше всего поражают ситуации, когда что-то плохое уже точно должно бы было случиться, но чудесным образом все заканчивается хорошо — по крайне мере, куда лучше, чем могло.

    Как не поверить в невероятную удачу, когда дерево оказывается в сантиметре от твоей машины, ключ не проваливается в решетку или опоздание на работу буквально спасает вам жизнь? И когда видишь то удивительное, что иногда случается с людьми, даже не можешь поверить в такое везение. Смотрите сами!

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    Как после такого не верить в чудеса?
    Этим двоим владельцам машин точно нужно поучаствовать в лотерее
    Ехал в машине минут двадцать и вдруг понял, что рядом не лежит мой фотоаппарат
    Мой прадед сохранил монеты, которые спасли его от пули
    Было бы здорово, если бы дерево вообще не упало, но спасибо и за это
    Рядом с городом прошёл оползень, и машина чудом не свалилась в Тихий океан
    Вот почему хоккеисты носят защитные маски
    Можете мне не верить, но мой холодильник поймал упавшую кружку
    Уничтожил чеки в шредере и вспомнил, что не посмотрел одну важную сумму — чудом нашёл!
    На мгновение моё сердце остановилось!
    Опоздание на работу в буквальном смысле спасло мне жизнь
    Камень выпал из моего кольца, но я выловила его из слива ванной!
    Даже если бы кот постарался, он бы не смог уронить аквариум удачнее
    Кажется, автомобилистам вообще очень часто везёт!
    Когда возвращаешься домой как раз вовремя

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди оказались в шаге от провала, но их спасла невероятная удача (фото)