Когда люди оказались в шаге от провала, но их спасла невероятная удача (фото)

15 удивительных случаев

Мы чаще обращаем внимание на всякие неприятности, чем на моменты везения, но все же иногда происходит такое, что не заметить этого просто невозможно! И больше всего поражают ситуации, когда что-то плохое уже точно должно бы было случиться, но чудесным образом все заканчивается хорошо — по крайне мере, куда лучше, чем могло.

Как не поверить в невероятную удачу, когда дерево оказывается в сантиметре от твоей машины, ключ не проваливается в решетку или опоздание на работу буквально спасает вам жизнь? И когда видишь то удивительное, что иногда случается с людьми, даже не можешь поверить в такое везение. Смотрите сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.