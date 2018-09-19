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    Жизнь

    Объявлено первое личное обязательство Меган Маркл

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    Меган Маркл - Объявлено первое личное обязательство Меган Маркл
    Меган Маркл

    Герцогиня окажется без поддержки представителей королевской семьи

    Вчера Меган Маркл представила свой первый благотворительный проект, созданный ею в статусе герцогини Сассекской, а сегодня Кенсингтонский дворец объявил о ее первом одиночном выходе в свет.

    На следующей неделе, 25 сентября, герцогиня без поддержки принца Гарри, королевы Елизаветы или Кейт Миддлтон посетит открытие выставки Oceania в Королевской академии художеств в Лондоне.

    Открытие выставки будет приурочено к 250-й годовщине существования академии художеств, открытой в 1768 году. На открытии для Меган будет проведена персональная экскурсия, в ходе которой она сможет ознакомиться с экспонатами из Новой Зеландии, Фиджи, Тонги и Австралии.

    Именно эти страны герцоги Сассекские посетят в рамках своего первого длительного зарубежного тура - его старт намечен на 16 октября.

    Джерело: Hello!

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