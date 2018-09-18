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    Жизнь

    Меган Маркл представила свою кулинарную книгу

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    Меган Маркл - Меган Маркл представила свою кулинарную книгу
    Меган Маркл

    О своем интересе к кулинарии Меган Маркл не раз упоминала в интервью еще до того, как стала женой принца Гарри

     В ее блоге The Tig можно было найти много «здоровых» рецептов, а в Instagram - фотографий с едой. Став герцогиней Сассекской, Меган своему хобби не изменила.

    Она уже перевела на здоровое питание Гарри, а теперь нашла способ, как объединить свой интерес и благотворительность. Несколько минут назад Кенсингтонский дворец объявил о выходе первой кулинарной книги герцогини, которую она создавала совместно с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen. Книга так и называется - Together: Our Community Cookbook ("Вместе: книга нашего сообщества").

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    Меган Маркл представила свою кулинарную книгу
    Меган Маркл представила свою кулинарную книгу
    Меган Маркл представила свою кулинарную книгу
    Меган Маркл представила свою кулинарную книгу

    В книгу вошли 50 рецептов, включая дип из авокадо и зеленого чили, курицу в соусе карри и кокосовом молоке, баклажаны по-индийски, курицу с рисом по-персидски, пирог с карамелизированной сливой, пряный мятный чай и другое, а герцогиня Сассекская написала предисловие. 128-страничное издание можно купить за 9,99 фунтов стерлингов на Amazon, все средства от его продажи будут сначала перечисляться в фонд герцогов Кембриджских и Сассекских - The Royal Foundation, а затем переведены на поддержку сообщества Hubb Community Kitchen. 


    Джерело: Hello!

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