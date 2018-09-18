Меган Маркл отправила фанатам трогательное послание



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Меган Маркл сделала королевский жест своим подданым

Меган Маркл за короткий отрезок времени успела завоевать сердца многих британцев — у герцогини Сассекской появилась армия поклонников, которая всегда рада встрече с ней. Жена принца Гарри отвечает им взаимностью. 4 августа у нее был день рождения, по случаю которого она получила много поздравлений, и на некоторые из них ответила особым способом.

Кенсингтонский дворец разослал поклонникам благодарственные письма с ответом Меган на поздравления и ее фотографией. Герцогиня и ее помощники выбрали для этого не официальный портрет, а более неформальный снимок. На нем супруга принца смеется с жителями Ирландии во время июльской поездки в эту страну.

«Герцогиня Сассекская была очень тронута тем, что вы поздравили ее с 37-летием. Ее Королевское Высочество сердечно благодарит вас и желает вам всего доброго», — это текст письма с обратной стороны открытки, которую получили поклонники.

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