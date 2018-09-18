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    Меган Маркл отправила фанатам трогательное послание

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    Меган Маркл отправила фанатам трогательное послание

    Меган Маркл сделала королевский жест своим подданым

    Меган Маркл за короткий отрезок времени успела завоевать сердца многих британцев — у герцогини Сассекской появилась армия поклонников, которая всегда рада встрече с ней. Жена принца Гарри отвечает им взаимностью. 4 августа у нее был день рождения, по случаю которого она получила много поздравлений, и на некоторые из них ответила особым способом.

    Кенсингтонский дворец разослал поклонникам благодарственные письма с ответом Меган на поздравления и ее фотографией. Герцогиня и ее помощники выбрали для этого не официальный портрет, а более неформальный снимок. На нем супруга принца смеется с жителями Ирландии во время июльской поездки в эту страну.

    «Герцогиня Сассекская была очень тронута тем, что вы поздравили ее с 37-летием. Ее Королевское Высочество сердечно благодарит вас и желает вам всего доброго», — это текст письма с обратной стороны открытки, которую получили поклонники.

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    Меган Маркл отправила фанатам трогательное послание
    Меган Маркл отправила фанатам трогательное послание
    Меган Маркл отправила фанатам трогательное послание

    Ранее «Скотч» выяснил, почему принц Гарри постоянно крутит обручальное кольцо на пальце

     

     

    Меган Маркл Принц Гарри армия День рождения
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