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    Принц Гарри постоянно крутит обручальное кольцо на пальце. Теперь мы знаем почему

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    Принц Гарри постоянно крутит обручальное кольцо на пальце. Теперь мы знаем почему

    На днях британский принц Гарри посетил базу морских пехотинцев в Южной Англии и встретился с новобранцами, проходящими военную подготовку

    Данное мероприятие стало знаковым для герцога Сассекского, поскольку Гарри впервые побывал в тренировочном центре в качестве генерала морской пехоты, заменив на этом посту своего дедушку принца Филиппа.

    Однако внимание журналистов также привлек тот факт, что во время своего визита принц Гарри неоднократно поправлял и перекручивал обручальное кольцо на безымянном пальце. Репортеры предположили, что такой жест свидетельствует о том, что принц по какой-то причине нервничает.

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    Публикация от Duke and Duchess of Sussex (@diary.of.a.duchess)

    Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала порталу Express, что мужчины часто теребят свои обручальные кольца. По словам специалиста, такой жест принца Гарри говорит о том, что он скучает по своей супруге Меган Маркл.

    По словам Джеймс, покручивание кольца может свидетельствовать либо о том, что принц испытывает дискомфорт, либо о том, что он ищет поддержки жены, которой в данный момент нет рядом.

    Но поскольку принц Гарри сам проходил службу в рядах британских вооруженных сил и даже принимал участие в боевых операциях в Афганистане, говорить о том, что в окружении военных он мог чувствовать себя неловко, крайне странно.

    Поэтому специалист по языку тела пришла к выводу, что герцогу просто не хватало поддержки любимой жены.

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    Джерело: Новое Время

    Меган Маркл Принц Гарри
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