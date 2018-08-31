Одна из самых ярких моделей plus size рассказала о пережитом насилии



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Тесс Холлидей

Тесс Холлидей снялась для обложки модного глянца и дала откровенное интервью

Многие десятилетия подряд героинями обложек модных журналов становились стройные девушки, однако сейчас, во время активного продвижения идей боди-позитива, героини меняются. Так обложку британского Cosmopolitan украсила 33-летняя — самая крупная плюс-сайз модель.

«Я без преувеличения девушка Cosmo! Не могу поверить, что говорю это! Спасибо британскому журналу Cosmopolitan за эту невероятную возможность. Если бы я увидела такое тело, как у меня, в этом журнале, когда была юной, это изменило бы мою жизнь. И надеюсь, это изменит жизнь кого-то из вас», — написала она в Instagram.

Тесс не только снялась в яркой фотосессии, но и дала откровенное интервью. Модель рассказала, что дважды в своей жизни подвергалась насилию со стороны близкого знакомого, и даже сама сначала не понимала, насколько он нарушает ее личные границы.

«В первый раз я пришла к нему в комнату. Он показался мне симпатичным. Он нравился мне, но я не хотела заниматься с ним сексом. Но он с силой набросился на меня. Тогда я позволила ему это сделать. Мне было сказано, что у меня просто нет выбора. Я не поняла, что это было изнасилование. Во второй раз, когда я была в его гостиной, он начал ко мне приставать. Но я ответила отказом. И это случилось снова», — поделилась женщина.

Этот опыт, по словам Холидей, очень повлиял на ее сексуальные отношения с мужчинами, и только рядом со своим мужем она научилась чувствовать себя комфортно.

Джерело: graziamagazine.ru